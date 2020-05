Un juego de Trollhunters llegará a consolas y PC este año

Trollhunters es una de las series animadas más interesantes que puedes encontrar en el catálogo de Netflix. Esta propiedad fue creada por Guillermo del Toro y, lamentablemente, no cuenta con la atención que merece. Sin embargo, esto puede cambiar en el futuro, ya que un juego basado en esta caricatura está siendo desarrollado por WayForward, y llegará a consolas y PC este año.

Trollhunters Defenders of Arcadia nos presentará una historia completamente original, y contará con un elenco de voces con el talento original del programa de Netflix: Emile Hirsch como Jim Lake Jr.; David Bradley como Merlin; Charlie Saxton como Toby; y Medrano como Claire.

Nuestro objetivo será ayudar a Jim Lake Jr. a prepararse para detener el Time-pocalypse. Dentro de los puntos atractivos de Trollhunters Defenders of Arcadia, se encuentra la posibilidad de visitar mundos y personajes basados en las series de Netflix que abarca el universo de Tales of Arcadia, es decir: Trollhunters, 3Below y, los próxima en estrenarse, Wizards.

Trollhunters Defenders of Arcadia llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 25 de septiembre de 2020. El juego está desarrollado por Wayforward y será publicado por Outright Games en colaboración con Universal Games and Digital Platforms y Bandai Namco Entertainment Europe.

Vía: Outright Games