F1 2020 presume su gameplay en apantallante 4K

Aunque no seas fan de los juegos de carrera, no puedes negar lo impresionante que lucen los juegos de F1, y la edición de 2020 no es la excepción. Codemasters, equipo encargado de su desarrollo, ha revelado un nuevo tráiler en 4K que nos muestra cómo luce el gameplay de este futuro título y aquí lo puedes disfrutar.

Además de los nuevos vehículos y celebraciones de pilotos, este adelanto también nos deja ver los autos de Fórmula 2, que para esta nueva entrega también formarán parte del modo Carrera.

De igual manera, se ha confirmado que desde su lanzamiento podremos jugar la temporada 2019 de F2, mientras que la temporada de 2020 llegará a finales de este año con una actualización gratuita. Y por último, pero no lo menos importante, Codemasters también ha compartido los 16 vehículos clásicos que se incluirán en esta ocasión:

– 2010 Red Bull RB6

– 2010 Ferrari F10

– 2010 McLaren MP4-25

– 2009 Brawn BGP 001

– 2008 McLaren MP4 –23

– 2007 Ferrari F2007

– 2006 Renault R26

– 2004 Ferrari F2004

– 2003 Williams FW25

– 2000 Ferrari F1 2000

– 1998 McLaren MP4-13

– 1996 Williams FW18

– 1992 Williams FW14

– 1991 McLaren MP4/6

– 1990 Ferrari 641

– 1990 McLaren MP4/5B

F1 2020 saldrá a la venta este 10 de julio para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia.

Fuente: Codemasters