Un juego de Iron Man estaría en desarrollo por parte de EA

Hace una semana surgió un rumor bastante convincente en relación a un supuesto videojuego de Black Panther desarrollado por Electronic Arts, el cual tomaría la trama de la próxima película. Sin embargo, esto no es todo para Marvel y EA, dado que también estarían planeando un lanzamiento individual enfocado en el popular Iron Man.

Según el experto de la industria, Tom Henderson, un juego adicional de Marvel podría estar relacionado con el personaje que se hizo famoso por Robert Downey Jr. Henderson no dijo nada definitivo pero divulgó en las redes sociales que ha escuchado “algunos rumores” sobre el proyecto. A esto se le agregó que el gameplay estará enfocado a un solo jugador.

I've heard a few rumors that it's Iron Man but I never had anything concrete to fully report on.

Put this heavily under the "rumor" category for now and if I hear/see more information that's concrete I'll report on it properly. Just thought it was worth mentioning. https://t.co/MF3ddG04yR

