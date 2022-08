Directores de Avengers opinan acerca de The Last of Us Part II

Los directores de cine y actores no suelen tener mucho tiempo libre entre sus grabaciones, aunque suelen existir momentos en los que se toman un descanso para disfrutar de videojuegos. Y en una entrevista en la que estaban promocionando The Gray Man, los directores de Avengers, los hermanos Russo, han mencionado cuáles son sus juegos favoritos.

Mediante la sesión de preguntas y respuestas con el medio de IGN, los directores han hecho bastantes halagos a títulos como Uncharted 4 y The Last of Us Part II, sobre todo de este último. Incluso uno de ellos menciona que se trata del mejor videojuego de la historia, alabando escenas como la del hospital, específicamente desde el punto de vista de Abby.

Por su parte, Uncharted 4 les ha parecido una gran adaptación en cuanto a geografía, dado que las diferentes locaciones del videojuego les han parecido interesantes, con países hermosos a la vista. A esto le agregan que la saga desarrollada por Naughty Dog, fácilmente podría ser una de las mejores de la industria gracias a la adaptación de acción y cinemas.

En noticias relacionadas a The Last of Us. Hace un par de semanas se liberó un nuevo avance del próximo remaster de la saga, mismo en el que hacen comparaciones de los gráficos y jugabilidad. Este se liberó tras darse a conocer ciertas filtraciones con mala calidad. Si quieres echarle un vistazo a la nota completa, no dudes en dar click en el siguiente enlace.

Vía: IGN