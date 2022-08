Propietario de Esports es buscado por problemas con drogas

El mundo de los Esports ha crecido de forma descomunal en el gaming, con muchos equipos reconocidos alrededor del mundo y también empresarios dispuestos a invertir en el negocio. Sin embargo, este sector no está exento de polémicas, y ahora, el dueño de una marca popular, ha sido acusado por la policía debido a un grave delito con sustancias.

Bernard “Bren” Chong, un empresario de aplicaciones y propietario del equipo Bren Esports, ha sido acusado por las autoridades filipinas de ser parte de una redada de drogas de P1.87 mil millones ( $33 millones de Estados Unidos) en Manila.

La Oficina Nacional de Investigaciones ha lanzado una cacería después de que se descubriera que Chong era uno de los propietarios de una empresa naviera acusada de intentar importar “shabu” (metanfetamina) a través del puerto internacional de contenedores de Manila en 2019.

Bren Esports es una importante organización de esports filipina que cuenta con equipos profesionales que participan en Overwatch, League of Legends y Counter-Strike . Fundado en 2017, ganó 34 torneos en sus diversos juegos y tiene muchos seguidores en las redes sociales. Y ahora con esta polémica, la reputación de los jugadores también estaría en riesgo.

Aquí está la respuesta de Chong:

Hello Twitter, as some of you may be aware, throughout the last few hours there have been several news articles written about my alleged involvement in a case in my home country, the Philippines.

— Bernard Chong (@brenchong) August 2, 2022