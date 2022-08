Primer vistazo de Russell Crowe en la película El Exorcista del Papa

Uno de los actores que está teniendo una especie de renacimiento importante es Rusell Crowe, dado que hace no mucho lo vimos interpretar al dios Zeus en la entrega de Thor: Love and Thunder. Y todo esto no termina ahí, dado que tiene el papel estelar en The Pope’s Exorcist, cinta con pinta de terror donde le da vida a un padre de la vida real.

De Screen Gems de Sony, esta producción de cine se basa en el exorcista de la vida real, el padre Gabriele Amorth , un sacerdote italiano que realizó más de 100.000 exorcismos para el Vaticano. Esto lo ha convertido en toda una leyenda del país. Y eso nos lleva a que ya tenemos al actor de Gladiador con su primer vistazo en el traje de la conocida figura Europea.

Aquí lo puedes ver:

Vale la pena mencionar, que el director de El exorcista , William Friedkin, contó la historia del padre Gabriele Amorth en un reciente documental, El diablo y el padre Amorth, disponible en medios de streaming. Pero ahora todo dará un giro más interesante, sobre todo para los amantes del cine de terror, teniendo una especie de sucesor para la película original.

En estos momentos la película sigue en producción, por lo que es posible que liberen un tráiler mucho más adelante en el año. Se estrena en cines el próximo 7 de abril de 2023.

Vía: Bloody Disgusting