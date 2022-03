Ghostwire: Tokyo, la última exclusiva de Bethesda en PlayStation, por fin llegará a nuestras manos a finales de este mes. Sin embargo, si no puedes esperar a que esto suceda, Tango Gameworks, los desarrolladores, tienen una sorpresa para ti. En estos momentos ya puedes descargar un cómic precuela completamente gratuito.

Actualmente, ya puedes ingresar a la PlayStation Store de tu PS4 o PS5 y descargar Ghostwire: Tokyo – Prelude, el cual nos presenta una historia que se lleva a cabo antes de los eventos del juego principal. Por su parte, los usuarios de la Epic Games Store tendrán que esperar hasta el 8 de marzo para conseguir su copia. Esta es la descripción que se ofrece:

Join KK and his team of supernatural detectives in Ghostwire: Tokyo – Prelude, a FREE visual novel adventure available today on PS4 & PS5, and on PC March 8.

Build relationships with your team and piece together the case that leads to #GhostwireTokyo, launching on March 25. pic.twitter.com/hgCLmDa8FB

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) March 1, 2022