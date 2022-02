El día de ayer finalmente se confirmó la fecha de lanzamiento para Ghostwire: Tokyo con una presentación que nos mostró muchísimo más de su gameplay. La comunidad ciertamente parece estar emocionada por lo nuevo de Bethesda y Tango Gameworks, sin embargo, los jugadores de Xbox deberán esperar un año más para ponerle las manos encima a este título.

Como parte de la presentación previamente mencionada, sus desarrolladores confirmaron que Ghostwire: Tokyo será exclusivo de PlayStation 5 hasta el 25 de marzo de 2023, exactamente un año después de su fecha de lanzamiento original. Recordemos que con Deathloop, otra exclusiva temporal de PS5, también ocurrió exactamente lo mismo.

Además de PS5, Ghostwire: Tokyo también hará su debut en PC, por lo que si todavía no tienes la más reciente consola de Sony, vas a poder jugarlo en otra plataforma un poco más accesible. Debido a que Bethesda está detrás del juego, es probable que vaya a estar disponible día uno en Xbox Game Pass, aunque de momento esto no ha sido confirmado al cien por ciento.

Ghostwire: Tokyo llega a PS5 el 25 de marzo de este año.

Nota del editor: La verdad es que yo no estaba tan convencido por Ghostwire: Tokyo, pero su más reciente presentación definitivamente me hizo cambiar de opinión. También me sorprendió que el juego fuese a debutar tan pronto en el año, pues yo lo esperaba hasta por lo menos finales de 2022.

Via: PSLS