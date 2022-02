Como parte de una nueva publicación en el PlayStation Blog, varios desarrolladores han sido cuestionados sobre cuál es su jefe favorito de todos los juegos desarrollados por FromSoftware. Entre ellos tenemos al legendario Hidetaka Miyazaki, quien también contestó esta pregunta y puede ser que su respuesta termine por sorprenderte.

Miyazaki reveló que el Old Monk, que apareció por primera vez en Demon’s Souls y que regresó para el remake de PlayStation 5, es su jefe favorito de este tipo de juegos. Para quienes no estén muy familiarizados con este jefe, se trata de una pelea bastante única ya que no peleas contra un enemigo cualquiera, sino que el Old Monk invoca a un fantasma para que peleé por él, pero dicho fantasma es controlado por un jugador real.

Miyazaki mencionó que desarrollar este jefe fue una tarea sumamente complicada para él y su equipo, pero ultimadamente, era necesario incorporarlo dentro del juego:

“Yo quería que ese jefe estuviera en el juego, tanto desde una perspectiva visual hasta una de gameplay, incluyendo el elemento multijugador. Fue todo un desafío, desde la forma que lo implementamos hasta determinar qué tan divertido sería, y nadie creyó que lo podríamos hacer en su momento. Pero al final lo logramos, y creo que se convirtió en un intrigante jefe que los fans han llegado a apreciar.”

Dentro de esta publicación, algunos otros desarrolladores también hacen mención de algunos otros jefes como Great Grey Wolf Sif, Dragonslayer Ornstein y Executioner Smough. Pero, ¿cuál es tu favorito? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

Nota del editor: Concuerdo en que el Old Monk es una de las peleas más interesantes de todo Demon’s Souls, especialmente porque este tipo de juegos normalmente nos ponen a pelear contra enemigos que siempre son mucho más grande que nosotros, así que una simple pelea 1v1 contra otro jugador fue un agradable cambio de ritmo.

Via: PlayStation Blog