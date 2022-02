Hogwarts Legacy era un título que originalmente debió de haber salido el año pasado, pero como ya todos sabemos, sus desarrolladores decidieron retrasarlo hasta 2022 para cumplir con los estándares de calidad que todos esperamos de este juego. Pero, ¿en verdad saldrá este año? Recientemente el CEO de WarnerMedia dijo que sí, y ahora ha surgido nueva evidencia que reafirma estas declaraciones.

Sucede que este año, Insight Editions publicará un nuevo libre para complementar el juego conocido como The Art and Making of Hogwarts Legacy, que debutará el 6 de septiembre de 2022. Por supuesto, esto no es una confirmación oficial de que Hogwarts Legacy sí vaya a salir este año, pero definitivamente es una buena señal.

Recordemos que este tipo de productos normalmente salen meses antes o después del juego, por lo que existe la posibilidad de que Hogwarts Legacy pueda debutar a mediados o finales de este año, dependiendo de cómo lo quieran manejar sus desarrolladores. Solamente no esperes que la fecha del libro coincida con la del juego.

Nota del editor: Sinceramente, creo que Hogwarts Legacy sí podría salir este año, especialmente por el reciente reporte que indicaba que Suicide Squad: Kill the Justice League se había retrasado hasta 2023. Quiero creer que para mitad de este año ya tendremos su fecha de lanzamiento definitiva.

Via: The Rowling Library