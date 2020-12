Un álbum navideño de The Legend of Zelda ya está disponible en servicios de streaming

La mejor temporada del año ha llegado. No hay mejor forma de acompañar la navidad, que con un álbum adecuado para la época. Aunque posiblemente ya tienes algunos discos seleccionados con esta temática, será mejor que hagas espacio en tu playlist, porque un LP con música de The Legends of Zelda con arreglos navideños te ofrecerá todo lo que necesitas y más.

El pasado 26 de noviembre se estrenó A Merry Hyrule Christmas, el cual fue producido por Eric Bucholz, quien orquestó las bandas sonoras de Dauntless, Darksiders Genesis y Ori and the Will of the Wisps. El disco cuenta con ocho canciones con arreglos que combinan la música de la serie de The Legend of Zelda con tonadas navideñas clásicas.

Visit the world of Zelda this Christmas season with A Merry Hyrule Christmas, a festive album combining Christmas carols with classic Zelda tunes. Arranged and produced by @ericbuchholz (of Hero of Time), it's sure to put you in the holiday spirit. https://t.co/1EtyFqo6rL pic.twitter.com/lAVcJ0SAoB — Materia Collective (@MateriaColl) November 26, 2020

A Merry Hyrule Christmas ya está disponible en plataformas de streaming como Spotify, aquí puedes encontrar la lista completa. Sin duda alguna, una gran forma de ambientar tu cena navideña este año. En temas relacionados, una colección de los mangas de The Legend of Zelda ya está disponible.

Vía: Materia Colective