Anuncian espectacular colección de los mangas de The Legend of Zelda

No hay mejor regalo para un fan de The Legend of Zelda para esta navidad, que Hyrule Warrios: Age of Calamity. Sin embargo, en dado caso de que ya cuentes con este juego, hay una opción bastante genial que puede saciar tu apetitivo por la serie, y al mismo convertirse en un excelente adorno para tu casa: una colección del manga de The Legend of Zelda.

Similar a otras series, se ha anunciado que ya puedes conseguir los cinco mangas de The Legend of Zelda en un solo paquete. Además de tener acceso a todos los tomos de la serie, los cuales son adaptaciones de juegos como Ocarina of Time y A Link to the Past, recibirás una espectacular caja en forma de cofre, la cual emite el icónico sonido cuando abres estos objetos en los juegos.

Sin embargo, esta colección solo ha sido confirmada para Estados Unidos gracias a Viz Media, y por el momento se desconoce si Panini u otra compañía se encargará de entregarnos un paquete similar. Sin embargo, parece que solo será cuestión de tiempo para que esto suceda.

Vía: Comicbook