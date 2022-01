Los NFT siguen siendo un tema controversial en la industria. Aunque los jugadores rechazan esta tendencia, las compañías siguen adentrándose más y más en este mercado. Una de las empresas que se ha encontrado en el ojo del huracán es Ubisoft, quien con su iniciativa Quartz ha tenido un inicio complicado. Sin embargo, los ejecutivos de la compañía han dejado en claro que esto no se debe a que los usuarios no desean este tipo de contenido, sino que los consumidores simplemente no entienden los “beneficios” que los NFT ofrecen.

En una reciente entrevista con Finder, Nicolas Pouard, vicepresidente del Laboratorio de Innovaciones Estratégicas de Ubisoft, y Didier Genevois, Director Técnico de Blockchain de Ubisoft, hablaron sobre lo genial que en realidad son los NFT, tratando de convencer al público de que simplemente ellos no entienden los beneficios que esta tecnología ofrecerá en un futuro. Esto fue lo que comentó Pouard al respecto:

“Creo que los jugadores no entienden lo que un mercado secundario digital puede brindarles. Por ahora, debido a la situación actual y el contexto de las NFT, los jugadores realmente creen que, en primer lugar, está destruyendo el planeta y, en segundo lugar, solo es una herramienta para la especulación. Pero lo que nosotros [en Ubisoft] estamos viendo primero es el final del juego. El juego final se trata de dar a los jugadores la oportunidad de revender sus artículos una vez que hayan terminado con ellos o hayan terminado de jugar el juego en sí. Entonces, es realmente para ellos. Es realmente beneficioso. Pero no lo entienden por ahora. Además, esto es parte de un cambio de paradigma en los juegos. Pasar de un sistema económico a otro no es fácil de manejar. Hay muchos hábitos a los que debes ir en contra y mucha de tu mentalidad arraigada que debes cambiar. Toma tiempo. Lo sabemos”.

Junto a esto, se ha mencionado que Ubisoft ya esperaba la respuesta negativa por parte de la comunidad. Sin embargo, la compañía sigue firme en su decisión de adentrarse por completo en el mercado de los NFT, esto sin importar cuántas personas demuestran un desinterés u odio por esta tendencia.

En temas relacionados, Ubisoft cerrará los servidores de Hyper Scape, su battle royale, en un par de meses. De igual forma, las ventas de los NFT en Ubisoft son un desastre.

Nota del Editor:

En lo que parece ser un chiste de los Simpson, Ubisoft ha señalado que la juventud no entiende este negocio, cuando en realidad sí lo comprende, y por esa razón muchos detestan a los NFT. Sin embargo, si algo demostró la subasta de Konami, es que sí hay un mercado, al cual Ubisoft desea complacer.

