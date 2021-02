Ubisoft registra ganancias históricas impulsadas por Assassin’s Creed Valhalla

Tal y como varias otras compañías lo han estado haciendo estos últimos días, Ubisoft ya presentó su más reciente reporte financiero y todo indica que el gigante francés ha tenido resultados increíbles. De hecho, este ha sido el trimestre más grande para la empresa “por mucho”, de acuerdo con su comunicado de prensa.

Assassin’s Creed Valhalla es uno de los principales responsables en impulsar las ganancias de Ubisoft, seguido por Immortals Fenyx Rising y Watch Dogs Legion. Entre estos tres juegos, se registró un ingreso de $1.21 mil millones de dólares, un incremento del 120 por ciento año tras año.

Ubisoft también indicó que algunos de sus juegos viejos siguen generándoles muchísimo dinero año tras año. Aunque la compañía no especificó de cuáles se tratan, queremos creer que The Division 2 y Rainbow Six Siege son dos de los principales. Adicionalmente, Ubisoft dice que fueron los publishers más exitosos de todo 2020.

Fuente: GamesIndustry.biz