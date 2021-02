Revelado el peso de Skyward Sword HD, Mario Golf: Super Rush y más juegos de Switch

El Nintendo Direct de hoy nos trajo muchísimos anuncios interesantes, y no cabe duda alguna que la gran mayoría de los fans deben estar muy felices con todo lo presentado durante el evento. Además de conocer algunos juegos que llegarán al Switch este año, también conocemos cuánto espacio ocuparán en la memoria del sistema.

Gracias a la eShop del Switch, ya sabemos cuánto pesarán juegos como The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Mario Golf: Super Rush y otros en el Switch. Acá la lista completa:

– World’s End Club – 8.1GB

– Tales from the Borderlands – 8.0GB

– The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 7.5GB

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – 6.3GB

– Legend of Mana – 5.9GB

– Mario Golf: Super Rush – 4.9GB

– Knockout City – 4.3GB

– SaGa Frontier Remastered – 3.4GB

– Miitopia – 3.1GB

– Famicom Detective Club: The Missing Heir – 2.0GB

– Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind – 1.9GB

Recuerda que aquí en Atomix preparamos un resumen con todos los anuncios relevantes del Nintendo Direct de hoy y acá lo puedes ver.

Via: NintendoEverything