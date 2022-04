Twitter sí está trabajando en una función para editar tweets

Estos últimos dos años, Twitter ha aprovechado el April Fool’s Day para bromear con la idea de que están trabajando en una función para editar tweets, y evidentemente, llegó un punto donde la gente dejó de creerles. Pues bueno, parece que en realidad no estaban bromeando ya que ahora confirmaron que siempre sí, ya están investigando la manera de incorporar esta función a la plataforma.

Aparentemente, Twitter se encuentra trabajando en esta función desde el año pasado, y actualmente la están probando con los usuarios de Twitter Blue, el programa premium de la plataforma, para averiguar qué funciona, qué no, y qué es posible.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022