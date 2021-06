Twitter nos vuelve a negar la opción de editar tweets

Hay búsquedas que simplemente no dan resultados. La raza humana puede viajar por todo el planeta Tierra con el objetivo de encontrar la solución a un problema que simplemente no se puede resolver. Sin embargo, este trayecto traerá consigo una serie de resultados que eleven espiritualmente a la sociedad. Este es el caso de Twitter y el infame botón de edición que, aceptémoslo, nunca llegará a ser realidad, algo que la misma compañía ha decidido capitalizar con un comentario muy introspectivo.

Básicamente, desde la creación de Twitter en 2006, los usuarios han pedido una opción para editar tweets. Por 15 años, la compañía se ha rehusado a cumplir con esta petición, otorgando diferentes alternativas. Ahora, en esta ocasión, la cuenta oficial de la compañía ha decidido darnos un consejo muy importante para la vida.

you don't need an edit button, you just need to forgive yourself

— Twitter (@Twitter) June 29, 2021