Twitter quitará la opción de ver los “me gusta” de usuarios

La plataforma de X, antes llamada Twitter, ha estado haciendo cambios más notorios en estos últimos días y uno de ellos es cambiar el dominio de la página, algo que ha sido un poco complicado para quienes buscan incrustar publicaciones en diferentes notas y demás. Por otro lado, una de las funciones que más utilizaba la gente será retirada, y esto es algo que puede provocar ligeramente el enojo de los usuarios que no están tan equilibrados hacia los cambios.

Van a retirar la oportunidad de poder ver los “me gusta” de los demás usuarios, algo que a día de hoy sigue activo entrando a los perfiles ajenos, actualización que ya está llegando en ciertos sectores del mundo, y que poco a poco se va implementar hasta que se cubra todo el globo. Y el objetivo que se está buscando, es poder dar los likes sin que el usuario se sienta comprometido a que sus seguidores puedan ver eso.

Aquí parte del comunicado:

Sí, estamos haciendo que los ‘Me gusta’ se vuelvan privados. Tenerlos públicos ha incentivado un comportamiento incorrecto. Por ejemplo, son muchos los que se siente disuadidos de dar ‘Me gusta’ a aun contenido por temor a que sea mal visto, a recibir represalias por parte de los trolls o por proteger su imagen. Pronto podrás darle a ‘Me gusta” sin preocuparte de quién puede verlo.

Esto puede ser un poco contrastante con la filosofía de hacer crecer a ciertos creadores, pues al ver los me gusta ajenos se podían encontrar a personas afines a quién seguir, y ahora el proceso será más complicado con el retweet, el cual es un paso más que muchos no quieren dar. Entonces, es cuestión para que el mundo entre a debate de si se deba retirar o no, pues también los me gusta hacen que el usuario vea publicaciones que en su vida hubieran querido apreciar.

Vía: X

Nota del autor: Definitivamente puede ser una buena implementación para quienes se mantienen modestos en la red, pero para quienes viven de ser figura pública estarán limitados a que no vean sus publicaciones. Ahora todo dependerá las re-publicaciones del usuario.