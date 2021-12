Desde hace meses, Twitch ha estado sufriendo de una crisis relacionada a los bots y las redadas de odio hacia ciertos streamers de la plataforma quienes, en su mayoría, pertenecen a comunidades marginadas. En su momento, Twitch incluso demandó a dos de ellos por participar en estas redadas, y prometieron tomar medidas mucho más serias para combatir este tipo de comportamientos entre sus usuarios.

Bueno, parece que Twitch finalmente está cumpliendo con sus promesas puesto que han anunciado un nuevo sistema impulsado por el machine learning, con el cual buscan identificar y suspender a todos aquellos usuarios que utilizan más de una cuenta para acosar a los streamers y creadores de contenido dentro del sitio.

Suspicious User Detection, powered by machine learning, is here to help you identify and restrict suspected channel ban evaders from chatting before they can disrupt your stream.

— Twitch (@Twitch) November 30, 2021