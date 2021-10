Twitch responde a su reciente filtración

Después de darse a conocer que Twitch sufrió de una brecha de seguridad, la cual ha resultado en una gigantesca filtración con 125 GB de información, la compañía por fin ha emitido un comunicado al respecto.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Twitch confirmó que esta plataforma fue afectada por un hacker, y están trabajando lo más rápido posible para solucionar los inconvenientes que esta filtración ha provocado. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

