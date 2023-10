Turbulencias en la industria de los videojuegos

El año 2023 no solo ha sido espectacular por todos los juegos de video de gran envergadura que se han estrenado, ofreciendo un sinfín de horas de diversión, sino que se ha caracterizado por presenciar diversos reajustes y efervescencia en este sector del entretenimiento.

Hideki Kamiya, el fundador de Platinum Games, anunció su salida de este equipo creativo para afrontar nuevos retos profesionales. Si bien no se han especificado los motivos que llevaron al creador de Resident Evil 2 a tomar esta decisión, la realidad es que los últimos lanzamientos de dicho estudio no estuvieron a la altura, como fue el caso de Babylon’s Fall o el incomprendido Sol Cresta.

Kamiya goza de una vasta experiencia por su paso por Capcom y Clover, haciendo suponer que buscará una nueva aventura laboral donde quede plasmada su originalidad y no esté limitado únicamente a las expectativas comerciales que impacten negativamente en los proyectos en los que quisiera trabajar.

Por otro lado, la renuncia de Jim Ryan también ha generado opiniones divididas; es cierto que el ejecutivo inglés ha sido muy talentoso para generar significativos ingresos para Sony, sin embargo, la comunidad de PlayStation argumenta que la marca ha ido perdiendo su identidad con el objetivo de sobresalir en los juegos bajo servicio.

Desafortunadamente, al interior de PlayStation Studios están existiendo serias dificultades para que sus estudios se adapten a los requerimientos actuales con el propósito de enfocarse a la modalidad de servicios. Un ejemplo de esta situación, son los más de 25 despidos que efectúo Naughty Dog.

Peor aún, la baja voluntaria más sensible corresponde a Anders Howard, principal responsable del diseño de monetización para The Last of Us: Factions, quien a su vez, fue una pieza fundamental en Fortnite. Esta reorganización ha propiciado que el desarrollo del título multijugador postapocalíptico haya quedado pausado e incluso, podría cancelarse definitivamente.

La reingeniería de negocios también ha afectado a Team 17, editora de producciones como Blasphemous 2 y The Escapists, pues su CEO, Michael Pattison, dejará su puesto en breve, además de que serán despedidos 50 empleados del área de control de calidad. Hasta el momento es pronto para saber cuáles serán los resultados o consecuencias de estos enroques.

En él terreno de lo positivo, se ha confirmado que Hiroyuki Kobayashi, un veterano exproductor de Capcom, ha fundado GPTRACK50, un estudio que ha iniciado la concepción de un RPG de acción con miras a ser lanzado en un periodo de tres años para la generación actual de consolas tanto en formato digital como físico.

La industria de los videojuegos no para y está en constante renovación, por lo que será interesante descubrir cuál será el impacto de las maniobras referidas líneas arriba en el mediano y largo plazo. Asimismo, servirá como termómetro para determinar si la tendencia sigue apuntando a las experiencias en la nube y los servicios o si es necesario reformular estrategias.