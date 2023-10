Santa Monica Studios estaría trabajando en nuevo God of War

El año pasado se lanzó uno de los mejores juegos del catálogo de Ps5 y PS4, God of War Ragnarok, título que ha gustado bastante por temas de las nuevas habilidades de sus personajes y también historia que daría por terminada esta saga de dioses Nórdicos. Sin embargo, y como algunos sospechaban, hay una entrega que estaría en camino para seguir explicando lo que sigue para Atreus y Kratos.

Según lo mencionado por filtradores famosos de la industria, Santa Monica Studio estaría trabajando en este capítulo adicional de la saga, el cual no tendría necesariamente la longitud de una experiencia AAA, sino que algo más pequeño similar a lo ocurrido con Spider-Man Miles Morales. Por su parte, también puede tratarse de una extensión para Ragnarok base a manera de DLC.

IGN's bang-on here – this is how you cut the gap between releases while also maybe letting greener teams work on the half-sequel with established tools and support. Santa Monica Studio's working on new GOD OF WAR stuff and I wonder whether it will be RAGNAROK DLC or a half-sequel https://t.co/MxXUyNUvKT

— ViewerAnon (@ViewerAnon) October 5, 2023