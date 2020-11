Troy Baker explica la importancia del modo historia en DiRT 5

DiRT 5 será uno de los primeros juegos que podremos disfrutar desde día uno en las consolas de nueva generación, por lo que esta última entrega en la aclamada franquicia de Codemasters jugará un rol más importante que las anteriores. Por si no lo sabías, la campaña de DiRT 5 contará con la participación de Troy Baker y Nolan North, dos de los actores de videojuegos más reconocidos del momento.

Dentro del juego, Baker asumirá el papel de nuestro mentor, quien nos ayudará con el tema de estrategias, patrocinios, contratos y más. Por otra parte, North fungirá como el antagonista del juego, así que la dinámica entre ambos ciertamente será interesante.

Tuvimos oportunidad de entrevistar a ambas personalidades, y en esta ocasión dejaremos que Baker explique la relevancia del modo historia para DiRT 5, así como la importancia de su papel:

“Definitivamente fue un momento arriesgado, el incluir un modo historia cuando, históricamente hablando, DiRT nunca ha tenido uno. Esto es algo realmente único, hay mucho dinero invertido aquí, hay mucha gente en el estudio que depende de esto. Se requiere de muchísima confianza, y Nolan y no queremos mostrar el mismo nivel de respeto que ellos mostraron por nosotros, entonces siento que al final los dos nos sentimos muy orgullosos por lo que hicimos. No puedo esperar por jugarlo, aunque yo soy alguien más del multijugador, pero la idea central era, ‘Antes de eso, muéstrame una historia, muéstrame personajes, muéstrame el mundo, hazme sentir que no solo estoy jugando como otra persona genérica. Para mí, no fue una decisión de ‘oh solo lo hicimos porque se nos dio la gana’, sino de ‘ok, esta es la dirección que queremos que tome la franquicia, queremos expandir este universo más allá de lo que hemos hecho antes.'”