Los retos de tener un modo historia en DiRT 5, de acuerdo con Nolan North

Habrá muchas cosas por jugar una vez que el Xbox Series X/S y PlayStation 5 lleguen a nuestras manos, y para los fans de los juegos de carreras en particular, DiRT 5 será una de esas opciones. Sorprendentemente, este título tiene un modo historia con Troy Baker y Nolan North, dos de los actores de videojuegos más reconocidos hasta el momento.

Ambos actores son conocidos por sus papeles en juegos con narrativas sumamente complejas y profundas, por lo que tenerlos de regreso en algo como DiRT 5 ciertamente generó mucha intriga. Platicando con North, pudimos conocer un poco más sobre los retos que conlleva crear una historia para un juego de carreras:

“Obviamente dar profundidad a los personajes, y contarte sobre quiénes son. Esto evidentemente añade tensión. La idea es que, muchas personas creen que contar una historia sustrae del gameplay, de la experiencia en general, pero eso no sucederá aquí. Al contrario, añade a la experiencia porque no hay un guión, no hay escenas que debas observar, simplemente debes jugar, lo puedes escuchar, vas a querer saber más sobre estos personajes, sobre mi personaje, sobre el personaje de Troy [Baker]. Sin embargo, debido a que no hay un guion como tal, casi todo es improvisado, como en un formato de podcast. Solo estamos teniendo conversaciones, y según tengo entendido, las puedes escuchar desde tu auto. La historia y los personajes no serán un distractor y lo que Troy y yo hemos hecho no debería sustraer de la experiencia, solo mejorarla.”