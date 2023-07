Trailer oficial de la segunda temporada de Loki

Tom Hiddleston está de vuelta y listo para más caos en el tráiler oficial de la Temporada 2 de la serie original de Disney+, “Loki“. El tráiler muestra a Hiddleston repitiendo su papel titular como el dios del engaño, compartiendo escena con el actor que vuelve, Owen Wilson, y el nuevo miembro del reparto, Ke Huy Quan. Ambientada después de los eventos de “Avengers: Endgame“, la serie continuará siguiendo al antihéroe mientras trabaja con la Autoridad de Variación Temporal para rastrear a variantes de superhéroes que provocan el caos en diferentes líneas temporales del multiverso.

Wilson retoma el papel de Mobius M. Mobius, aunque el arco de su personaje en la Temporada 2 toma un giro drástico debido a la pérdida de parte de su memoria en el final de la Temporada 1. Otros actores que regresan incluyen a Eugene Cordero, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Tara Strong, Rafael Casal y más. Cuando terminó la Temporada 1, Hiddleston quedó atrapado en una realidad que no reconoció después de que el multiverso fue devastado por la muerte de Aquel Que Permanece (interpretado por Jonathan Majors).

Una nueva incorporación confirmada al reparto es Quan, conocido recientemente por su papel ganador del Oscar como Waymond en “Everything Everywhere All At Once“. Interpretará a un personaje no revelado, aunque el nuevo tráiler confirma que trabaja para la Autoridad de Variación Temporal. Otra cara nueva en la serie es la actriz de “Game of Thrones“, Kate Dickie, que aparecerá como una villana.

La Temporada 2 de “Loki” incluirá seis episodios escritos por el guionista que regresa, Eric Martin. Se ha confirmado que Justin Benson y Aaron Moorhead dirigirán cada uno un episodio de la serie, y Michael Waldron continuará vinculado al programa como su creador. Hiddleston, Waldron, Victoria Alonso, Louis D’Esposito y Kevin Feige también regresan como productores ejecutivos para la segunda temporada.

“La Temporada 2 de Loki” estará disponible para su transmisión en Disney+ a partir del 6 de octubre. Mira el tráiler a continuación.

Vía: YouTube