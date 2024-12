Dentro del extenso catálogo de propiedades de HBO, el nombre White Lotus ha ganado un gran reconocimiento en los últimos años. Las primeras dos temporadas de esta serie han sido alabadas por múltiples organizaciones y millones de fans. Ahora, un nuevo tráiler por fin ha confirmado cuándo es que los nuevos capítulos estarán disponibles.

Por medio de sus redes sociales, HBO ha compartido un nuevo tráiler de la tercera temporada de White Lotus, el cual confirma que la amada serie regresará a Max el próximo 16 de febrero de 2025. En esta ocasión, un grupo de turistas en busca de unas vacaciones llegan al famoso White Lotus en Tailandia, en donde tendrán que enfrentarse a sus problemas, mientras un misterio los rodea.

Al igual que la previa temporada, el elenco principal será completamente diferente a lo que hemos visto en el pasado. El reparto cuenta con el talento de Carrie Coon, Walton Goggins, Michelle Monaghan, y Jason Isaacs, además de la cantante Lisa, integrante de Blackpink. Notablemente, Natasha Rothwell regresa como Belinda Lindsey, la gerente de spa que cautivó a los espectadores en la primera temporada ambientada en Hawái.

Recuerda, la tercera temporada de White Lotus llegará a Max el próximo 16 de febrero de 2025. En temas relacionados, este es el primer tráiler de The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie. De igual forma, actor de Star Wars: Skeleton Crew crítica al Hollywood moderno.

Las series de Max siempre son de calidad pura. Cosas como The Penguin y Succesion son un ejemplo de esto. Si bien hay un par de tropiezos, como la segunda temporada de House of the Dragon, es una garantía de que todos se la pasarán bien.

Vía: Max