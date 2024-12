Los Looney Tunes son una parte fundamental de la cultura del entretenimiento. Sin embargo, pese a su importancia, nunca han tenido una completa película animada en los cines, lo cual suena extraño, pero es una triste realidad. Afortunadamente, esto cambiará en febrero del próximo año, cuando The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie por fin esté disponible. De esta forma, por fin se ha compartido el primer tráiler de este esperado largometraje.

Por medio de sus redes sociales, Warner Bros. ha compartido el primer tráiler oficial de The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, cinta que nos promete una aventura nunca antes vista para Porky y el Pato Donald, los protagonistas de esta película. Ahora, el primer tráiler de esta cinta nos da una idea de todo lo que nos espera.

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie nos presenta a Porky y el Pato Donald en una aventura para salvar a la Tierra de los Aliens, con la ayuda de un elenco de soporte completamente nuevo. Por el momento se desconoce si Bugs Bunny u otro personaje clásico tendrá un acto de presencia, aunque es muy probable que esto vaya a suceder de diferentes maneras.

Si bien los Looney Tunes han gozado de cierta presencia en el cine, con películas como Space Jam y Back in Action siendo los ejemplos perfectos, siempre han estado acompañados de personas reales. De esta forma, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie será el primer largometraje completamente animado de esta propiedad.

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie llegará a los cines el próximo 28 de febrero de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí.

Nota del Autor:

Siempre es bueno ver al Pato Donald en acción. Lo mejor de todo, es que la película parece que nos dará una representación más clásica del personaje, en lugar de su personalidad altanera que hemos visto en cintas como Space Jam, algo que seguramente será del agrado de todos los fans.

Vía: Warner Bros.