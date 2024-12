Éstos son los animes más populares de 2024

El 2024 ha sido un gran año para las producciones de anime. Adaptaciones como Tragones y Mazmorras, Kaiju No. 8, Solo Leveling, Sand Land y The Elusive Samurai han dado mucho de qué hablar en los últimos meses, esto sin mencionar la presencia de titanes como Dragon Ball Daima y One Piece. De esta forma, el público de Japón ha elegido a sus tres producciones favoritas de 2024, en donde vemos grandes ausentes.

Recientemente, Netlab realizó una encuesta en Japón para descubrir cuáles fueron los animes más populares del 2024. Notablemente, Dragon Ball Daima, One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y otras producciones de este calibre que dieron mucho de qué hablar a lo largo del año, no están en esta lista. En su lugar, los primeros tres lugares están confirmados por:

That Time I Got Reincarnated as a Slime (Temporada tres)

Too Many Losing Heroines!

Top 3 Most Popular Anime Broadcast of 2024 (Based on a survey by Netlab)

1st Place: Dandadan

2nd Place: Too Many Losing Heroines!

3rd Place: That Time I Got Reincarnated as a Slime (Season 3)

There was a difference of only 1 vote between First and Second Place! pic.twitter.com/hhcj5hrAqJ

— Manga Mogura RE (Anime & Manga News) (@MangaMoguraRE) December 11, 2024