Toys for Bob se suma al desarrollo de Call of Duty: Warzone

La tercera temporada de Call of Duty: Warzone ya arrancó oficialmente y con ella se vienen importantes cambios. Además de las nuevas armas, Operadores y modos de juego, se anunció que otro talentoso estudio estará apoyando con el desarrollo de este nuevo contenido y acá te platicamos de quién se trata.

Toys for Bob, estudio que se encargó de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, acaba de anunciar que estarán apoyando a Activision y Raven Software con el desarrollo de contenido para la tercera temporada de Warzone.

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk

— Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021