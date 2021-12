Los fans siempre tratan de descubrir cuál es el personaje ficticio más fuerte. Este es un debate que ha existido por décadas, y parece que nunca morirá. Sin embargo, esta conversación llega a un nuevo nivel cuando los actores encargados de algún papel forman parte de la discusión. Esto fue lo que pasó recientemente cuando Tom Hollando, encargado del Spider-Man del MCU, señaló que su versión del arácnido podría ganarle al Wolverine de Hugh Jackman en una pelea.

En una reciente entrevista con Geek Culture Explained, Holland fue cuestionado sobre quién ganaría en un enfrentamiento entre el Spider-Man del MCU, y el Wolverine que vimos por última vez en Logan. Con una gran confianza, el actor británico aseguró que su versión del arácnido podría ganar sin muchos problemas. Esto fue lo que comentó:

“¿Estamos hablando del Wolverine de Logan o del Wolverine de X-Men Orígenes: Wolverine? Porque derrotaría a ese viejo. Con el de X-Men Orígenes: Wolverine, me daría una golpiza. Creo que Wolverine vence a Spider-Man todas las veces porque no hay mucho que pueda hacer Spider-Man. Además, Spider-Man no mata a la gente y Wolverine sí, así que esa es una gran ventaja”.