El día de hoy, 10 de enero de 2023, se llevará a cabo la ceremonia número 80 de los Golden Globes. Este evento se encarga de premiar a lo mejor de la televisión y el cine del año pasado, y considerando todo lo que vimos en el 2022, la presentación de esta noche tiene el potencial de ser una de las mejores. De esta forma, aquí te presentamos a todos los nominados del evento.

Desde Avatar: The Way of Water, pasando por Top Gun Maverick, hasta Everything Everywhere All at Once, estos son todos los nominados a los Golden Globes 2023:

PELÍCULAS

MEJOR PELÍCULA – DRAMA

-Avatar: The Way of Water

-Elvis

-The Fabelmans

-Tar

-Top Gun: Maverick

MEJOR ACTRIZ – DRAMA

-Cate Blanchett

-Olivia Colman

-Viola Davis

-Ana de Armas

-Michelle Williams

MEJOR ACTOR – DRAMA

-Austin Butler

-Brendan Fraser

-Hugh Jackman

-Bill Nighy

-Jeremy Pope

MEJOR PELÍCULA – MUSICAL O COMEDIA

-Babylon

-The Banshees of Inisherin

-Everything Everywhere All at Once

-Glass Onion: A Knives Out Mystery

-Triangle of Sadness

MEJOR ACTRIZ – MUSICAL O COMEDIA

-Lesley Manville

-Margot Robbie

-Anya Taylor-Joy

-Emma Thompson

-Michelle Yeoh

MEJOR ACTOR – MUSICAL O COMEDIA

-Diego Calva

-Daniel Craig

-Adam Driver

-Colin Farrell

-Ralph Fiennes

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

-Guillermo del Toro’s Pinocchio

-Inu-Oh

-Marcel the Shell With Shoes On

-Puss In Boots: The Last Wish

-Turning Red

MEJOR PELÍCULA – NO HABLA INGLESA

-All Quiet on the Western Front

-Argentina, 1985

-Close

-Decision to Leave

-RRR

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

-Angela Bassett

-Kerry Condon

-Jamie Lee Curtis

-Dolly De Leon

-Carey Mulligan

MEJOR ACTOR DE REPARTO

-Brendan Gleeson

-Barry Keoghan

-Brad Pitt

-Ke Huy Quan

-Eddie Redmayne

MEJOR DIRECTOR

-James Cameron

-Daniel Scheinert/Daniel Kwan

-Baz Luhrmann

-Martin McDonagh

-Steven Spielberg

MEJOR GUIÓN

-Todd Field

-Daniel Scheinert/Daniel Kwan

-Martin McDonagh

-Sarah Polley

-Tony Kushner/Steven Spielberg

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

-Carter Burwell

-Alexandre Desplat

-Hildur Guonadottir

-Justin Hurwitz

-John Williams

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

-Carolina – Where the Crawdads Sing

-Ciao Papa – Pinocchio

-Hold My Hand de Guillermo del Toro – Top Gun: Maverick

-Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

-Naatu Naatu – RRR

TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN – DRAMA

-Better Call Saul

-The Crown

-House of the Dragon

-Ozark

-Severance

MEJOR ACTRIZ – DRAMA

-Emma d’Arcy

-Laura Linney

-Imelda Staunton

-Hilary Swank

-Zendaya

MEJOR ACTOR – DRAMA

-Jeff Bridges

-Kevin Costner

-Diego Luna

-Bob Odenkirk

-Adam Scott

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN – MUSICAL O COMEDIA

-Abbott Elementary

-The Bear

-Hacks

-Only Murders in the Building

-Wednesday

MEJOR ACTRIZ – MUSICAL O COMEDIA

-Quinta Brunson

-Kaley Cuoco

-Selena Gomez

-Jenna Ortega

-Jean Smart

MEJOR ACTOR – MUSICAL O COMEDIA

-Donald Glover

-Bill Hader

-Steve Martin

-Martin Cortometraje

-Jeremy Allen White

MEJOR SERIE LIMITADA DE TELEVISIÓN, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

-Black Bird

-Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

-The Dropout

-Pam & Tommy

-The White Lotus

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

-Jessica Chastain

-Julia Garner

-Lily James

-Julia Roberts

-Amanda Seyfried

MEJOR ACTOR EN SERIE LIMITADA, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

-Taron Egerton

-Colin Firth

-Andrew Garfield

-Evan Peters

-Sebastian Stan

MEJOR ACTOR DE REPARTO – SERIE LIMITADA DE TELEVISIÓN/PELÍCULA

-F. Murray Abraham

-Domhnall Gleeson

-Paul Walter Houser

-Richard Jenkins

-Seth Rogen

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO – SERIE LIMITADA DE TELEVISIÓN/PELÍCULA

-Jennifer Coolidge

-Claire Danes

-Daisy Edgar-Jones

-Niecy Nash

-Aubrey Plaza

Recuerda, la ceremonia número 80 de los Golden Globes se llevará a cabo el día de hoy, 10 de enero de 2023. En temas relacionados, James Cameron habla sobre el futuro de Avatar. De igual forma, aquí puedes ver el primer vistazo a la segunda temporada de Wednesday.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, el 2022 fue un gran año para el cine y la televisión. Sin embargo, en la sección de películas hay claros ausentes, como The Whale y Aftersun, dos cintas que han recibido una gran cantidad de alabanzas. Será interesante ver cómo se llevará a cabo esta ceremonia.

Vía: Golden Globes