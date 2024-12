TODO lo que sabemos sobre Superman

Aunque el nuevo DCU ya está en marcha desde el estreno de Creature Commandos, para muchos, el verdadero inicio de este universo cinematográfico será Superman. La cinta de James Gunn tiene emocionados a más de una persona, y aquí te compartimos toda la información que tenemos hasta el día de hoy sobre esta cinta.

Aunque James Gunn ha compartido bastante información sobre Superman, previamente conocida como Superman: Legacy, los detalles de la trama de la cinta siguen siendo en secreto. Por el momento, lo único que sabemos a ciencia cierta es que no veremos una historia de origen. De esta forma, el enfoque está en la forma en la que Clark Kent logra un balance entre su vida de héroe y ciudadano promedio.

Gunn también ha confirmado que Lex Luthor también tendrá una presencia importante como el villano principal de la película. Junto a esto, Superman nos mostrará un mundo en crecimiento, con múltiples personajes de DC, como Hawkgirl, Guy Gardner y The Engineer.

Pese las huelgas de actores y escritores, Superman no sufrió de muchos problemas durante este complicado periodo, y el rodaje de la cinta comenzó a finales de febrero de 2024, y actualmente han acabado las grabaciones principales, aunque no se descarta la posibilidad de ver algún tipo de regrabaciones de último minuto. Actualmente, Superman llegará a los cines el 11 de julio de 2025.

Junto a Gunn, el cual tomó el puesto de director y escritor, Superman cuenta con la participación de David Corenswet como Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. A ellos se suman Isabela Merced como Kendra Saunders/Hawkgirl, Edi Gathegi como Michael Holt/Mister Terrific, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría como Angela Spica/The Engineer, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Wendell Pierce como Perry White, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent y Neva Howell como Martha Kent.

Solo nos queda esperar para ver todo lo que la película tiene para nosotros. Te recordamos que Superman llegará a los cines el 11 de julio del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de la película. De igual forma, James Gunn da más información sobre la película.

Nota del Autor:

Superman será una gran película, no hay duda de eso. Lo importante será ver cómo es que el DCU expande a sus personajes con nuevas aventuras. Si James Gunn se mantiene al mando, es muy probable que esto no sea una tarea complicada, aunque no tan consistente.

Vía: Space