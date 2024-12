James Gunn da más detalles de la película de Superman

El día de ayer finalmente se estrenó el primer tráiler de la nueva película de Superman, misma que está siendo precisamente el reinicio del universo de cintas de DC, esto después de que dicha línea de tiempo no terminara por encajar con desastrosos proyectos como The Flash, Black Adam, entre otras producciones. Y no está de más mencionar, que la recepción inicial ha sido positiva, más que nada por el nombre del director, James Gunn, quien no perdió tiempo para dar más detalles del proyecto.

Gunn ha dado a los fans una emocionante actualización, confirmando que integrará el icónico tema de John Williams, una línea de tiempo alternativa y una visión completamente renovada de la mitología del Hombre de Acero. Durante el evento de lanzamiento del tráiler, destacó que su enfoque busca alejarse de las tradicionales narrativas de superhéroes. “Estamos adoptando toda la mitología de Superman”, explicó , quien busca construir un universo donde los superhéroes ya existan y se entrelacen con un mundo de fantasía. Mencionan que aquí Superman no es solo un héroe aislado, sino parte de un entorno lleno de “dioses y monstruos”. Se imagina un mundo donde elementos icónicos como la Fortaleza de la Soledad, el perro volador Krypto y los amigos superhéroes del se sienten tan reales como las relaciones humanas. Este enfoque, según Gunn, llena un vacío dejado por las adaptaciones anteriores, ofreciendo una versión fiel y a la vez innovadora de la clásica mitología del cómic. Además, defendió el regreso del clásico traje azul, rojo y amarillo, incluyendo los emblemáticos calzoncillos rojos. Según el director, este diseño no es solo un homenaje a los creadores originales, Jerry Siegel y Joe Shuster, sino que tiene una razón emocional: “Es un extraterrestre que no quiere que los niños le tengan miedo”. Dice que este detalle resalta el corazón y la humanidad de Clark, características que el actor principal, David Corenswet, logró transmitir. La cinta también brilló en su tratamiento musical, combinando una partitura clásica con el tema de John Williams de 1978. Gunn expresó su admiración por la obra y su deseo de conectar el pasado con el futuro. Inspirada por el legado de Superman, dicen que esta historia no es una comedia como otras obras del director, sino una exploración de las relaciones humanas y las diferencias de perspectiva. Recuerda que se estrena el 11 de julio de 2025 en cines. Vía: Denofgeek