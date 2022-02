Todo lo que llegará a Netflix México en marzo

Faltan solamente unos pocos días más para que febrero llegue a su fin, por lo que es momento de conocer cuáles son algunos de los estrenos que podremos disfrutar en Netflix el mes que viene. Marzo tal vez no esté tan cargado de lanzamientos importantes como nos hubiese gustado, pero sí hay un par de series y películas que deberías tener bajo tu radar.

Películas

– Spider-Man 3 – 1 de marzo.

– Dos contra el hielo – 2 de marzo.

– Fin de semana en Croacia – 3 de marzo.

– El proyecto Adam – 11 de marzo.

– Downton Abbey: La película – 13 de marzo.

– Marilyn tiene ojos negros – 15 de marzo.

– El rescate de Ruby – 17 de marzo.

– Hasta que nos volvamos a encontrar – 18 de marzo.

– Frutos del viento – 18 de marzo.

– Midsommar – 19 de marzo.

– Granizo – 30 de marzo.

Series

– Guardianes de la justicia – 1 de marzo.

– Flash. Temporada 7 – 3 de marzo.

– ¿Sabes quién es? – 4 de marzo.

– Queer Eye Alemania – 9 de marzo.

– The Last Kingdom – Temporada 5 – 9 de marzo.

– Supergirl. Temporada 6 – 10 de marzo.

– La vida después de la muerte – 11 de marzo.

– Érase una vez… pero ya no – 11 de marzo.

– Bad Vegan – 16 de marzo.

– Dale Gas – 16 de marzo.

– Recursos Humanos – 18 de marzo.

– Veinticinco, veintiuno – 19 de marzo.

– ¿Es pastel? – 18 de marzo.

– Top Boy. Temporada 2 – 18 de marzo.

– Las inclemencias del amor – 20 de marzo.

– Bridgerton. Temporada 2 – 25 de marzo.

Documentales

– El paraíso que sobrevive: un legado familiar – 3 de marzo.

– Los diarios de Andy Warhol – 9 de marzo.

– 3 tonelada$: assalto ao Banco Central do Brasil – 16 de marzo.

Nota del editor: La alineación de estrenos de este mes tal vez no sea tan buena como nos hubiese gustado, y al menos para mí, Spider-Man 3 es lo que más me llama la atención. Ahora que Tobey Maguire volvió en Spider-Man: No Way Home, seguro que las vistas de esta película van a dispararse.

Via: Netflix