Todo indica a que Iron Man de EA será mundo abierto

Tras el exitoso lanzamiento del remake de Dead Space, Motive Studios se dedica por completo al juego de acción y aventura para un solo jugador de Iron Man anunciado en septiembre de 2022. No se reveló mucho sobre el proyecto de manera oficial, aparte de que será una historia completamente original en lugar de una adaptación de una narrativa existente de Iron Man de otro medio.

Sin embargo, una oferta de trabajo para un escritor senior en el estudio con sede en Montreal sugiere que el juego puede presentar un diseño de mundo abierto. Específicamente, en los requisitos necesarios, el escritor senior debería tener experiencia previa con diálogos no lineales y de mundo abierto. Sabemos que este es un papel destinado al equipo de Iron Man porque Stephen Rhodes lo tuiteó mientras mencionaba que el escritor senior lo ayudaría a escribir “la próxima gran historia de Iron Man“.

Rhodes tiene créditos de escritura en varios juegos exitosos, incluyendo The Witcher III: Wild Hunt (juego base y la expansión Blood and Wine), Seven: The Days Long Gone, Vampyr, Assassin’s Creed Odyssey, Greedfall, Curse of the Dead Gods y Desperados III. Los fanáticos pueden haber esperado un diseño de mundo abierto, dado que cualquier Iron Man respetable tendría que incluir mucho vuelo.

Por otro lado, Marvel’s Avengers presenta vuelo pero no es un juego de mundo abierto en ningún sentido, por lo que los dos aspectos no están necesariamente relacionados. Muchos creen que la mecánica de vuelo podría ser prestada por completo por Anthem de BioWare, que logró la sensación emocionante de volar alrededor en un traje con superpoderes. Sin embargo, si eso sucede o no, sigue siendo visto. No es como si hubiera una tonelada de ejemplos: Iron Man aparece en Marvel’s Midnight Suns, pero ese es un tipo de juego completamente diferente.

Está el juego de realidad virtual hecho por Camouflaj, pero un título de realidad virtual tiene necesidades y objetivos muy diferentes. Además de Iron Man, Electronic Arts también se ha asociado con Marvel para crear otros dos juegos de acción y aventura. Según rumores, se está desarrollando un juego de Black Panther por un nuevo estudio de EA fundado por antiguos desarrolladores de Middle-earth: Shadow of Mordor; actualmente no hay información disponible sobre el tercer proyecto.

