Tobey Maguire habla sobre su posible futuro en Marvel

Recientemente se ha lanzado un libro muy especial llamado Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, mismo en el que se han recopilado algunos comentarios y entrevistas con los protagonistas de la cinta. Una de las entrevistas se hizo a Tobey Maguire, quien respondió algo interesante sobre seguir trabajando en el futuro con Marvel.

Esto es lo que comenta en sus citas del libro:

Cuando llamaron inicialmente, ¡yo estaba como finalmente! Recibí la llamada e inmediatamente me abrí para venir a hacer esto. No sin nervios, ya sabes, ‘¿Cómo será esto y cuál será la experiencia?’ Pero poder aparecer con gente hermosa, talentosa y creativa y tocar juntos es como, ‘¡Sí!’ Es divertido y emocionante… Me encantan estas películas y me encantan todas las diferentes series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: ‘¿Aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘ ¿Aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man ?’, sería un ‘¡sí!’ Porque ¿por qué no querría hacer eso?.

Vale la pena mencionar, que antes de su revelación oficial en tráiler, Spider-Man: No Way Home se vio en un hilo de rumores y suposiciones sobre la aparición de los dos Spider-Man anteriores del cine. Sin embargo, las escenas donde hacen acto de presencia lograron mantenerse impecables, pero las salas de cine explotaron con las primeras funciones.

Recuerda que la cinta se puede ver en su versión extendida en servicios de streaming como HBO Max.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Sin duda sería todo un suceso ver de regreso a Tobey en más películas de Spider-Man, pero sobre todo, verlo cerrar su arco en la cuarta película que ya no filmó. De hecho, algunos esperan que haga acto de presencia en Kang’s Dinasty.