TLOU II: Descubren nuevo glitch que permite a Abby matar a Tommy

A pesar de que The Last of Us Part II debutó sin muchos problemas técnicos, hay unos cuantos glitches que sí se le escaparon a Naughty Dog. Uno de ellos en particular, y que los jugadores recientemente descubrieron, permite a Abby matar a Tommy durante la segunda mitad del juego. Por supuesto, esto no afecta en absoluto la historia, pero la opción existe para quien quiera tomarla.

Vía su canal de YouTube, el usuario Speclizer demostró cómo replicar este error. Básicamente, se requiere ser lo suficientemente rápido en la secuencia donde Abby persigue a Tommy para así poder llegarle por detrás y matarlo.

En este video, Speclizer también demuestra algunos otros errores menores del juego, que hasta cierto punto son inofensivos. Al menos durante lo mostrado, no hay ninguno que afecte drásticamente la experiencia.

Via: ComicBook