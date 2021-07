Rumor: Tencent podría adquirir a Crytek por €300 millones de euros

En años recientes, Tencent se ha vuelto una importante influencia en la industria del entretenimiento en todo el mundo, con múltiples inversiones en varias compañías grandes. El gigante chino no tiene planes de ralentizar este proceso, y ahora han fijado sus ojos en Crytek, desarrolladora europea de juegos como Crysis y Hunt: Showdown.

De acuerdo con Bild, portal de noticias alemanas, Tencent estaría buscando comprar Crytek a través de una subsidiaria europea por una cifra de €300 millones de euros , sin embargo, existen ciertas preocupaciones respecto a esto. Específicamente, temen que el motor gráfico propietario de la compañía, CryEngine, pueda ser utilizado en ciertas simulaciones militares que puedan darle una ventaja táctica a China. Evidentemente, esto solamente es especulativo.

Daniel Ahmad, analista sénior de Niko Partners, buscó tranquilizar un poco estas teorías con el siguiente tweet:

It’s not a secret that Crytek has been in discussions with a number of buyers.

But it should be noted this story is from the German equivalent of The Sun and it’s trying to sensationalise a rumor by claiming the Chinese army will use Crytek to spy on the West or something lol https://t.co/QAlANHKtUy

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 13, 2021