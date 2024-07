Tienda de Nintendo recibe nuevo resurtido de Amiibo

Desde hace 10 años atrás los fans de Nintendo se empezaron a obsesionar con unas figuras llamadas Amiibo, las cuales son oficiales de esta empresa y que desde un inicio se planeaban para agregar funciones llamativas en los diferentes juegos, algo que al final no se logró tan bien con la tecnología NFC. Sin embargo, siempre se han visto como artículos de colección, y los usuarios pueden estar alegres con una nueva noticia que se ha esparcido rápidamente.

Prácticamente de la nada, Nintendo agregó un resurtido importante de estas pequeñas estatuas a su tienda oficial en línea, ya sea en la parte de Estados Unidos, Europa o Japón, con el regreso de personajes que ya se pensaban eran raros de conseguir como Zero Suit Samus o hasta la Inkling de Splatoon en la versión de Smash Bros. Ultimate. Por lo que la gente ya tiene la oportunidad de comprar de inmediato los que les hacen falta en el estante.

Algo que es un poco desalentador, es que en latam todos estamos excluidos en cuanto a venta de artículos por parte de Nintendo, ya que el territorio americano considerado se resume únicamente a Estados Unidos y Canadá, dejando a los demás esperanzados que el proveedor de confianza los pueda traer a su país. Eso sí, Amazon ha demostrado por lo menos en México, que están tratando de cumplir las exigencias en cuanto al tema de Amiibo, por lo que de vez en cuando se pueden encontrar.

Hasta este momento no se han anunciado figuras nuevas desde la llegada de Sora, y aunque The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom está a la vuelta de la esquina, parece que Nintendo no tiene interés en lanzar la figura chibi derivada de Link’s Awakening, algo que sí pasó con el remake de 2019. No está de más comentar, que con el pasar de los años las figuras NFC perdieron relevancia, y parece que ese mercado terminará pronto.

Vía: Gonintendo