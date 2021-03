The World Ends With You: The Animation estrena tráiler y revela su canción para ending

Nos encontramos a solo un mes para el estreno de The World Ends With You: The Animation, la adaptación del juego de culto para Nintendo DS que desarrolló Square Enix. De esta forma, la compañía japonesa ha publicado un nuevo tráiler, el cual nos da un mejor vistazo a la historia, y revela el tema de ending para este anime.

En este nuevo adelanto se ha confirmado que Carpe Diem será la canción dedicada a cerrar cada uno de los capítulos de este anime. La composición es interpretada por la cantante ASCA, y corre a cargo del compositor de la franquicia, Takeharu Ishimoto.

The World Ends With You llegó a Nintendo DS en 2007, y se ganó el corazón del público al entregarnos un RPG que se desarrolla en un Tokio contemporáneo. Por su parte, esta adaptación al anime se estrenará el próximo 9 de abril. Aunque por el momento no hay información sobre una transmisión en occidente, es probable que Crunchyroll o Funimation se encarguen de licenciar esta obra en nuestra región.

Vía: Square Enix