The Outer Worlds recibe nuevo parche para correr a 60FPS en PS5 y Series X/S

Previo al lanzamiento de su último DLC, The Outer Worlds ha recibido un nuevo parche que finalmente permite que el juego corra a 60FPS tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X/S. Desafortunadamente, estamos hablando de una actualización para la versión de PS4 y Xbox One, es decir, no es una versión nativa para las nuevas consolas.

Esperemos que tengas buen internet, porque dicho parche tiene un peso de 26GB en ambas plataformas. Fuera de la tasa de cuadros por segundo, parece ser que la resolución sigue siendo exactamente la misma: 1080p en consolas base y 4K en PS4 Pro, PS5, Xbox One X y Xbox Series X. De igual forma, no hay cambios en el apartado visual, únicamente se mejoraron los FPS.

Por ahora, se desconoce si The Outer Worlds tendrá una versión nativa para PS5 y Xbox Series X, pero considerando que su última expansión, Murder on Eridanos, sale esta semana, no sería algo tan descabellado tener una edición completa para nuevas consolas. Recuerda que The Outer Worlds lo puedes disfrutar en Xbox Game Pass.

Fuente: Reddit