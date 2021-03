Murder on Eridanos, siguiente DLC de The Outer Worlds, llega la siguiente semana

Tras mucho tiempo de silencio, finalmente se confirmó que Murder on Eridanos, la segunda y última expansión de The Outer Worlds, estará debutando el próximo 17 de marzo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Acá puedes ver su tráiler de anuncio.

Prepárate para resolver un misterioso asesinato en este nuevo mundo de islas flotantes conocido como Eridanos. Aquí pondrás a prueba tus habilidades como detective mientras investigas la muerte de una celebridad local. Por supuesto, también habrá nuevas armas y opciones de personalización.

Esta será la segunda expansión de The Outer Worlds y estará disponible para su compra de forma individual o si ya tienes el season pass vendrá incluida dentro de él. De igual forma, este juego recibirá optimización para nuevas consolas, pero todavía no se dio una fecha concreta.

Fuente: Xbox