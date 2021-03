Productora de God of War se une a Xbox Game Studios en la creación del nuevo Perfect Dark

No cabe duda alguna que existe mucha anticipación en torno al reboot de Perfect Dark por parte de The Initiative, un reciente equipo de desarrollo de Xbox Game Studios. Ahora, Rhonda Cox, que anteriormente trabajó como productora en Sony Santa Monica, y específicamente, en el nuevo God of War, se ha unido a ellos.

Cox compartió las noticias en su perfil de LinkedIn el día de ayer, revelando el puesto exacto que ocupará en The Initiative:

“Estoy muy emocionada de anunciar que he aceptado la posición de Productora Senior en The Initiative donde estaré trabajando en el recientemente anunciado juego de Perfect Dark. Estoy más que emocionada por dar este siguiente paso en mi carrera, y por ser parte de una franquicia que he querido mucho desde mi infancia.”

Cox también trabajó en el críticamente aclamado Star Wars Jedi: Fallen Order e incluso se desarrolló como productora para World of Warcraft por cuatro largos años. Con suerte, esta reciente adición impulsará todavía más el desarrollo del nuevo Perfect Dark.

Fuente: Rhonda Cox