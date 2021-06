The King of Fighters XV se ha retrasado hasta el 2022

The King of Fighters XV es uno de los juegos de peleas más esperados de los últimos años. Aunque originalmente este título iba a estar disponible en 2020, la nueva entrega fue retrasada hasta algún punto de este año. Lamentablemente, el día de hoy, 2 de junio, SNK ha revelado que una vez más no podrán cumplir con la fecha de lanzamiento planeada.

Por medio de un comunicado oficial, SNK reveló que no podrán cumplir con la ventana de 2021 y The King of Fighters XV se ha retrasado hasta el primer cuarto de 2022. La causa no debería ser una sorpresa, ya que la pandemia del COVID-19 es el responsable de este sorpresivo cambio en la fecha de lanzamiento. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

[Announcement]

Due to rising cases of COVID-19 within Japan, the development timeline for KOF XV was adjusted, with the release window changing from 2021 to Q1 2022.

We apologize and thank you for your understanding and patience. #KOF

News releasehttps://t.co/ZxJaprg6gc pic.twitter.com/1fUNfB0GG1

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) June 2, 2021