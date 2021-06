¿Crash Bandicoot llegará a Smash Ultimate? Así lo insinúa la cuenta oficial del personaje

Con solo dos espacios más disponibles en el último Fighters Pass para Super Smash Bros. Ultimate, los fans desean tener nueva información relacionada con estos DLC. Ahora, aunque seguramente en E3 2021 tendremos más detalles al respecto, parece que Crash Bandicoot podría ser el siguiente invitado, ya que una reciente imagen del personaje ha insinuado su llegada a este juego.

Recientemente, la cuenta oficial de Crash Bandicoot en Twitter publicó un par de imágenes en celebración por el 25 aniversario de esta serie. Aquí podemos ver una lista con los deseos de Crash antes de cumplir un cuarto de siglo. De igual forma, en la segunda imagen es posible ver una carta blanca con un círculo rojo en el centro, similar a las invitaciones de Super Smash Bros. Esto ha dado pie a que muchos fans crean que este personaje será el siguiente DLC para este juego.

Crash sure has been busy over the years 🤪 But now he really wants to get things done for his 25th Anniversary with his #Crash25Before25 list that he has put together! What would you want to see Crash get checked off his list? ✅ pic.twitter.com/vjw6XshKCW

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 1, 2021