The King of Fighters XV confirma versiones next-gen y revela su nueva ventana de lanzamiento

The King of Fighters XV es uno de los juegos de peleas más esperados por los fans del género. Aunque este título iba a llegar originalmente en 2021, SNK retrasó esta entrega hasta una fecha no especificada. Ahora, recientemente se confirmó aproximadamente cuándo estará disponible esta experiencia, con todo y versiones de PS5 y Xbox Series X|S.

Por medio de un comunicado, Koch Media, quienes se encargan de la distribución de este título, han confirmado que The King of Fighters XV estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en el primer cuarto del 2022. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta. Esto fue lo que comentó Stephan Schmidt, director de publicación de socios globales de Koch Media, al respecto:

“Estamos encantados de trabajar de nuevo con SNK y emocionados de poder apoyarlos con nuestras oficinas editoriales locales en todo el mundo. Es particularmente emocionante poder trabajar en una franquicia de juegos de lucha tan legendaria. Estoy convencido de que juntos lograremos grandes cosas con el lanzamiento digital y físico de este título”.

Por su parte, este fue el comentario que emitió Yasuyuki Oda, productor en jefe de SNK:

“Estamos muy contentos de trabajar nuevamente con nuestro socio editorial extranjero, Koch Media. A través de la red global de Koch Media, creo que podemos lograr resultados fantásticos al difundir el atractivo de The King of Fighters entre los fanáticos de los videojuegos en todo el mundo”.

The King of Fighters XV estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en el primer cuarto del 2022. Esperemos que futuras actualizaciones proporcionen información más específica sobre la fecha de lanzamiento de este título.

Vía: Gematsu