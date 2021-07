Demon Slayer supera a Dragon Ball y Evangelion como el mejor anime de la historia, según los fans

Dragon Ball y Evangelion son dos de los animes más emblemáticos de todos los tiempos, pero de acuerdo con los fans, existe uno mejor que estos dos y es reciente. Estamos hablando de Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer. Y es que una reciente encuesta sugiere que la comunidad en realidad prefiere este anime sobre todos los demás.

La revista Animedia recientemente dio a conocer los resultados de una encuesta que publicaron en la edición de junio sobre los animes favoritos de los fans. Como te comentaba anteriormente, Demon Slayer ocupa el primer lugar, seguido por Evangelion y Sailor Moon. Acá te dejamos los resultados completos.

The results of the 2021 Animedia reader best anime poll were:

1. Demon Slayer

2. Evangelion

3. Sailor Moon

4. Gintama

5. CCS

6. Detective Conan

7. Osomatsu-san

8. Uta no Prince-sama

9. My Hero Academia

10. AoT

11. Haikyu

12. Pokemon

13. Keion

14. Kuroko’s Basketball

15. YYH pic.twitter.com/xBEKKgVaYd

— シブヤスマッシュ 🍞🔥 (@shibuyasmash) July 4, 2021