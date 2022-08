The Game Awards 2022 ya tiene fecha

El día de mañana por fin se llevará a cabo la Opening Night Live de Gamescom 2022, evento organizado por Geoff Keighley. Aunque la atención del público está enfocada en esta celebración, Keighley confirmó hace unos momentos cuándo es que se llevará a cabo The Game Awards 2022, el gran evento enfocado en celebrar a lo mejor de la industria en el último año.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que la próxima edición de The Game Awards se llevará a cabo el próximo jueves 8 de diciembre desde el Microsoft Theater en Los Ángeles. Este evento será presencial, pero también se podrá disfrutar por completo en línea.

📣 We have a date! 📣

THE GAME AWARDS

Thursday, December 8

Streaming live around the world from Microsoft Theater in LA.

Hard to believe this is our NINTH show.

We've been working all year to bring you something very special. pic.twitter.com/VS9qOhyltQ

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2022