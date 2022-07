Square Enix simplemente no se detiene. Durante el State of Play del pasado mes de marzo se reveló The DioField Chronicle, un RPG de estrategia en tiempo real. Después de varios meses sin información de este título, recientemente se llevó a cabo una presentación en donde se confirmó la fecha de lanzamiento de este juego y varios detalles adicionales.

The DioField Chronicle estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 22 de septiembre de 2022. El juego llegará en formato físico y digital a un precio de ¥7,678 yenes. De igual forma, una edición digital de lujo llegará a un precio de ¥10,978 yenes. Por último, aquellos con grandes bolsillos podrán comprar la edición de colección, la cual es exclusiva de la tienda en línea de Square Enix en Japón, por ¥16,478 yenes, e incluirá un juego de mesa y un set de pines.

Junto a esto, se reveló que el próximo 10 de agosto estará disponible un demo para el juego, en donde todos tendrán la oportunidad de disfrutar del primer capítulo del título. Una vez que llegue el 22 de septiembre, tendrás la oportunidad de llevar todo tu progreso a la versión final de la entrega.

Sin embargo, toda esta información, así como un gameplay, fue compartida durante una presentación especial en Japón, y por el momento no hay información sobre el occidente, y se desconoce si podremos disfrutar de The DioField Chronicle en nuestra región el mismo día que en el país del Sol Naciente, aunque es muy probable que este sea el caso.

Recuerda, The DioField Chronicle llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 22 de septiembre de 2022. En temas relacionados, Square Enix ha anunciado Harvestella para Switch. De igual forma, la compañía japonesa ya está trabajando en la tercera parte de Final Fantasy VII Remake.

Nota del Editor:

The DioField Chronicle luce muy bien. Es muy extraño que este juego no tuviera la exposición que se merece. De verdad espero que el título esté disponible en occidente el próximo mes de septiembre. Después de lo fantástico que fue Triangle Strategy, no puedo esperar para otro RPG táctico de Square Enix.

Vía: Gematsu