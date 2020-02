The Batman se desarrollará en el segundo año de Bruce como el héroe

Los detalles sobre The Batman, dirigida por Matt Reeves, están comenzando a surgir poco a poco conforme nos vamos acercando más a su fecha de estreno. Después de haberle dado a los fans un breve vistazo sobre el nuevo traje que lucirá Robert Pattinson en esta futura cinta, ha salido a la luz nueva información que nos revelan más detalles sobre su trama.

De acuerdo con un reporte de The Wrap, la historia de The Batman se situará durante el segundo año de Bruce Wayne como el Caballero de la Noche de Ciudad Gótica. Sabemos que Matt Reeves no quería hacer una historia de origen, pero hasta ahora no sabíamos exactamente cuándo se situaría este nuevo proyecto. Esto significa que el personaje ya tendrá ciertos elementos establecidos como su traje, su vehículo e incluso villanos.

Para coincidir con el video del Batitraje de Pattinson, Jeffrey Wright, que interpretará al Comisionado Gordon en esta nueva cinta, publicó en Twitter una borrosa imagen de la Batiseñal. Basándonos meramente en esta imagen, el Batilogo debe ser muy pequeña, porque es prácticamente invisible.

